مع عرض مسلسل الحشاشين.. ما أصل "الفرقة الباطنية" وما عقائدها وسبب التسمية؟

مع عرض مسلسل “الحشاشين” من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، في موسم مسلسلات رمضان 2024، ظهرت خطة الفرقة الباطنية، تحت زعامة شيخ حسن الصباح، في جذب الكثير من الشباب للانضمام إلى هذه الطائفة الدينية.

ومع سعى هذه الفرقة الباطنية لارتكاب أعمال عنف وقتل غير مسبوقة في التاريخ، يسأل الكثير من المشاهدين حول أصل هذه "الفرقة الباطنية" وعقائدها وسبب تسميتها بهذا الاسم؟

ووفقًا لما كتبه المفكر والمؤرخ المصري أحمد أمين في كتابه "ظهر الإسلام"، في أربعة أجزاء، يتناول فيه عددا من الحركات الاجتماعية والفرق الدينية، نستعرض في السطور التالية، متى ظهرت "الباطنية" وكيف تطورت؟

ما أصل الفرقة الباطنية؟

نتجت من الشيعة فرق كثيرة لعبت أدوارًا مهمة في التاريخ، كالإسماعيلية، التي بدأت كفرقة شيعية معتدلة أكبر خصائصها أنها تدين بالأئمة السبعة الأولى وحدهم، ثم تطورت مع الزمن، ودخلت فيها تعاليم كثيرة مختلفة، وتقسمت إلى طوائف، لكل طائفة عمل خاص، مثل طائفة الفدائيين، وطائفة للقيام بالدعوة، وغيرهما.

ويلفت الكاتب أحمد أمين، إلى أن زعماء هذه الطوائف كانوا في غاية المهارة في معرفة نفوس من يدعونهم، فيعرفون كيف يخاطبون العرب، والعجم، والكرد، والأتراك، كما يعرفون كيف يخاطبون الجمهور غير المتعلم، والمثقفين، والفلاسفة.

ويكشف المؤرخ أسرار هذه الجمعيات، التي خرجت منها "الفرقة الباطنية" وأغراضها، مشيرًا إلى أن أعضاءها لا يصلون إلى درجة الزعامة إلا بعد أن يمروا بدرجات يمتحنون في كل درجة منها امتحانًا قاسيًا، ثم يحلفون الأيمان المغلظة على الوفاء بتعليمهم... فكان الرجل إذا انتدب لأي مهمة نفذها بكل دقة مهما تطلبت من التضحية، كما نرى في تاريخ الفدائيين، وكما في تاريخ حادثة الرجل الذي انتدب لقتل نظام الملك فقتله.

لماذا سميت "الفرقة الباطنية" بهذا الاسم؟

ويكشف أحمد أمين، عن أنه كان الإسماعيلية يؤولون الآيات والأحاديث تأويلًا غير ما يدل عليه ظاهرها، ولذلك سمّوا بالباطنية، وذلك كالتأويلات التي نراها في رسائل إخوان الصفاء، كالبعث والنشور، وخلود النفس، ونحو ذلك، فكلها لها معنى باطني.

ويضيف: هذا مبدأهم الديني تأويل لكل ما ورد به الشرع، ووراء ذلك كانت لهم مبادئ سياسية واجتماعية، فمبدأهم السياسي أن يطيحوا بالدولة العباسية وخلفائها، وأن يحلّوا محلهم الأئمة الشيعة، وقد نجحوا في ذلك إلى حد كبير، فإنْ لم تنجح وسائلهم السلمية، فلا بأس أن تستعمل الوسائل الحربية.

ما عقائد الفرقة الباطنية؟

ويلفت الكاتب إلى أنَّ من أغراض الباطنية الاجتماعية إزالة المظالم التي كان يرتكبها العباسيون، وأمراؤهم وتوزيع العدل بين الناس، وهذا مقصد نبيل حقًّا، ولكن يظهر أنه لما أتيحت لهم الفرص، وحلّ الشيعة محل العباسيين في بعض الممالك، لم يطبقوا العدل تطبيقًا دقيقًا، بل وقع بعضهم في مثل ما وقع فيه العباسيون، وقد دعاهم موقفهم.

وكانوا يشككون من دخل مذهبهم في عقائدهم الأصلية، ومبادئهم السياسية، والأدبية، والاجتماعية، ويفهمونه أن مذهب الجمعية هو العلم الصحيح، وقد نجحوا في أغلب دعواتهم عند أكثر الناس، ولم تخطئ فراستهم إلا قليلًا.

ومن يقرأ الكتب، يجد أن المخالفين لهم كالغزالي والبغدادي، كانوا يحذرون من أقوالهم التي لا تمثلهم تمامًا لما فيها من بعض المبالغات.

قلعة ألّموت بزعامة حسن الصباح

ويوضح المؤرخ أحمد أمين، كيف كان لهؤلاء الفدائيين من الإسماعيلية حصن حصين بقلعة تسمى "ألّموت" أي عش العقاب، في الشمال الشرقي من قزوين، مؤكدًا: كانت مركز الحشاشين يدرب فيها الأتباع على الطاعة والفداء، بناها حسن الصباح الداعي إلى الحق العلوي سنة ٢٤٦ﻫ، وقد اشتهرت أيام حسن الصباح إذ أرعبت الأمراء والحكام، وخوفتهم من الاغتيال على يد أتباعه، وقد تلقى تعليمه عن فاطميين في مصر، وكان يدّعي أنه من نسل ملوك حمير، وقد عرف أنه كان في مصر يعادي الفاطميين سنة ٤٦٤ﻫ... واستمرت القلعة قوية مرعبة بعد موته بمدة من الزمان، ثم سقطت بعد ذلك.

أبطال مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز

يضم عدد كبير من النجوم والنجمات في رمضان 2024، وهم: كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

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