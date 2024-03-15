الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أبرزها ركوب الخيل.. أحمد عيد يكشف صعوبات دوره في مسلسل الحشاشين

عيد
عيد

أكد الفنان أحمد عيد أنه سعيد بردود الأفعال حول شخصية زيد بن سيحون التي يقدمها ضمن احداث مسلسل الحشاشين في رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل الحشاشين 

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وعن صعوبات العمل قال:"شخصية زيد بن سيحون لم تكن شخصية شهيرة بحجم الشخصية الأساسية للعمل حسن الصباح او حتى اصدقائه نظام الملك والشاعر عمر الخيام، فهؤلاء لديهم شهرة واسعة واذا بحثت عنهم ستجد الكثير من التفاصيل الحياتية لهم، لكن هناك شخصيات اخرى لا تتوفر عنها اي معلومة في اي كتاب منهم المتواجدين في هذا العصر بداخل القلعة الخاصة بحسن الصباح، ومن ضمن هؤلاء هو زيد بن سيحون، ومن الوارد ان يكون من خيال المؤلف، فأنا لم أجد معلومة تذكر عن زيد بن سيحون ".

صعوبات زيد بن سيحون 


وعن تفاصيل التعاون مع المؤلف عبدالرحيم كمال قال:" اتصل بي واتفقنا على ان نتقابل للحديث حول الشخصية، وبالفعل تقابلنا، وتحدث معي حول ابعاد الشخصية وتفاصيلها، وشرح لي كل ما يحيط بها من كواليس، وعرفني بهذا الشخص تمامًا، ومن جانبي انا وضعت التفاصيل الخاصة بي كممثل من حيث طريقة الصوت والتأدية للشخصية نفسها، وبعدها انطلقنا في التصوير".

واختتم، من الصعوبات التي قابلتها في المسلسل فكرة ركوب الخيل الا انني تدربت كثيرا وأصبحت جيد في هذه المنطقة.

قصة مسلسل الحشاشين


ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي اشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها "حسن الصباح"، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين "نظام الملك"، والذي يجسده النجم فتحي عبدالوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

كما يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، باقة كبيرة من الفنانين والنجوم من بينهم: أحمد عيد ــ سوزان نجم الدين ــ بسنت أحمدــ إسلام جمال ــ سامي الشيخ وسارة الشامي.

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