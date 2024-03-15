وزير الأوقاف يهدى موسوعة رؤية للأمير فيصل بن الحسين

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نسخة من موسوعته الثقافية "رؤية" لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين بن طلال الذي شرف اللقاء مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، كما هنأ سموه والشعب الأردني بشهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك خلال مشاركته وإلقاء كلمته بالمجالس العلمية الهاشمية، سائلا الله العلي العظيم أن يجعله شهر يمن وخير وبركة على الدولتين الشقيقتين مصر والأردن وقيادتهما الحكمية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية- حفظه الله- وجلالة الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية- حفظه الله- وعلى الشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.