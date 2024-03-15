الجمعة 15 مارس 2024
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الدين لله

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خالص التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصري كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر 1973.

وأكد أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن، تاريخ مشرف وحاضر عظيم، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر، وأن الدول العظيمة هي التي تعنى بتاريخها وتاريخ أبطالها، فخالص التهنئة لقواتنا المسلحة الباسلة بهذه الذكرى العظيمة المشرفة في تاريخنا الوطني، سائلًا الله العلي العظيم أن يتغمد شهداء العاشر من رمضان وشهداء الوطن أجمعين بواسع رحمته، وأن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا، سخاء رخاء، إلى يوم الدين.

محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكري انتصارات العاشر من رمضان

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