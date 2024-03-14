لأول مرة 208 أئمة وقراء لإحياء ليالى رمضان هذا العام بمختلف دول العالم

قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي عالميًا وبناءً على الخطابات الواردة من وزارة الخارجية المصرية والطلب العالمي المتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1445هـ/ 2024م

بلغ عدد الموفدين والمعارين من الأوقاف المصرية الذين يحيون شهر رمضان المبارك بمختلف دول العالم أكثر من مائتي إمام وقارئ، حيث بلغ عدد الموفدين إلى دولة ألمانيا وحدها (23) إمامًا وقارئًا، إضافة إلى إيفاد عدد (23) إمامًا وقارئًا إلى دولة البرازيل، وعدد (17) إمامًا وقارئًا إلى دولة أمريكا، وعدد (11) إمامًا إلى دولة تنزانيا، وعدد (11) إلى دولة فنزويلا، وعدد (12) إلى دولة كندا، وعدد (1) إلى دولة أستراليا، وعدد (6) إلى دولة بريطانيا، وعدد (4) إلى دولة إيطاليا– وعدد (1) قارئ إلى دولة موريشيوس.

وبلغ عدد المعارين إلى سلطنة عمان (32) إمامًا، وعدد (7) إلى دولة الإمارات، وغير ذلك من أئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي هذا الشهر الكريم خلال هذا العام 1445هـ/ 2024م.