أبواليزيد سلامة: علّم أولادك القرآن فى الصغر ليكتبهم الله من الكرام البررة (فيديو)

قال الدكتور أبواليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إنه يجب علينا تعليم أبنائنا القرآن الكريم قراءة وكتابة، حتى يحفظ بلسانه ويده وقلبه وسمعه، لافتًا إلى أن هذا الأمر يجعل القرآن يختلط بلحمه ودمه.



وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "وإنا له لحافظون"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "إذا الفتى تعلم القرآن فى صغره خلطه الله بلحمه ودمه وكتبه من الكرام والبرره، ومن تعلم القرآن فى الكبر حافظ عليه حتى لو أنت متعثر فيه ربنا هيكتب لك أجر كبير".

وتابع: "معنى أنت بقي سنك ٤٠ أو ٥٠ سنة ده مش معناه إنك متحفظش القرآن، ده في ناس حفظت القرآن بعد سن المعاش، والإمام الكسائي حفظ القرآن بعد سن كبيرة حتى صار إمام الدنيا فى القرآن الكريم والعلم".

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.



https://youtu.be/4GTdQrT7jGc?si=_tEcmjfnWKDu-Ikc