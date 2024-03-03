خريطة البرامج "الديجيتال" على قناة الناس فى شهر رمضان

أعلنت قناة الناس عن خريطة كبرى لبرامج "الديجيتال"، التي تبث عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم، تقدّم محتوى دينيًا وثقافيًا موثقًا يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وحسب الخريطة الخاصة ببرامج الديجيتال، فهناك برنامج "الدين بيقولك"، يقدمه مجموعة من الأطفال، والهدف منه نشر الأخلاق والتعاليم الدينية بطريقة بسيطة من خلال مجموعة من الرسائل على لسان هؤلاء الأطفال، وكذلك برنامج "صحتنا أولًا"، يقدّمه الدكتور عماد فهمى، استشارى التغذية العلاجية، ويتناول مجموعة من العادات الغذائية الصحية وكيفية اتباعها وأثر تطبيق هذه العادات على حياتنا.

وتشمل خريطة برامج "الديجيتال" برنامج "فى بيت النبى"، تُقدّمه الدكتورة وفاء عبدالسلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، ويتناول تعامل سيدنا النبى، صلى الله عليه وسلم، مع زوجاته وأولاده وأحفاده وكل المعاملات التى كانت تتم فى بيت النبى، وكذلك يُقدم الدكتور مصطفى ثابت برنامج "أسئلة الشباب"، للإجابة عن الأسئلة التى تدور فى أذهان الشباب بطريقة تتناسب مع هذا العصر، كما يقدّم الدكتور أحمد نبوى أستاذ الحديث بجامعة الأزهر برنامج "سلوكياتنا"، الذى يتناول مجموعة من السلوكيات الصحيحة ومعالجة السلوكيات الخاطئة التى نفعلها فى حياتنا اليومية.

كما يقدم الدكتور عاصم عبدالقادر، الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال برنامج "سُنن مهجورة"، مجموعة من السُّنن المهجورة التى نغفل عنها فى حياتنا، فيما تقدّم الدكتورة رحمة دويدار، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، برنامج "لصاحب نصيبها"، حيث يتم طرح إجابات لمجموعة من الأسئلة التى تدور فى أذهاننا، خاصة فى ما يتعلق بفقه الابتلاءات، وفى "مودة ورحمة"، تقدّم فاطمة عنتر، الواعظة بوزارة الأوقاف برنامجًا يتناول مجموعة من المشكلات الزوجية وكيفية علاجها وتجنّبها من البداية.

وأيضا يقدّم الشيخ سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، برنامج "رحاب المصطفى"، تُعرض من خلاله تعاملات النبى، عليه الصلاة والسلام، وكيفية الاقتداء بها فى حياتنا بشكل عام.

وعن فن الإتيكيت، تُقدم يمنى عاطف برنامج "من الإتيكيت"، يتناول أبرز قواعد الإتيكيت فى مختلف المواقف الحياتية، وكذلك برنامج "وذكّر"، للدكتور أسامة فخرى من علماء الأوقاف، حيث يقدّم البرنامج مجموعة من المواعظ الدينية والقيم الأخلاقية التى وردت فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

فيما يقدّم د. عبداللطيف سليمان، أحد علماء جامعة الأزهر، برنامج "النافع من القول"، يتناول مجموعة من الأحاديث النبوية وشرحها باختصار، فيما يقدّم الشيخ أحمد سيف برنامج "مفاهيم"، ويهدف إلى شرح المفاهيم الدينية الغائبة، وكذلك الدكتور محمود الأبيدي الداعية الإسلامي، ويقدم برنامج "انتبه"، والذى يشرح بعض التصرفات التى يجب الحذر منها.