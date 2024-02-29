الخميس 29 فبراير 2024
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الدين لله

للرجال والسيدات.. أمين الفتوى يكشف حكم إزالة شعر الجسد بالليزر

الدكتور أحمد ممدوح
الدكتور أحمد ممدوح

كشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم إزالة شعر الجسد باستخدام الليزر، سواء كان للرجل أو المرأة.

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وقال ممدوح، في تصريحات لبرنامج "مع الناس"، المذاع عبر فضائية الناس، إن الشرع استحب إزالة الشعر من مناطق معينة، مثل "الإبط والعانة" وجعلها من سنن الفطرة لدى الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أنه لا مانع شرعًا من إزالة الرجل شعر صدره بالكامل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن اللجوء إلى بعض الوسائل الحديثة لإزالة شعر الجسد، مثل إضعاف البصيلات باستخدام الليزر، لا مانع فيه شرعًا، سواء كان للرجل أو المرأة.

ولفت إلى أنه لا يجوز للمرأة إزالة شعر جسدها لدى أماكن يعمل بها الرجال، وهم الذين يقومون على هذا الأمر، مضيفًا: "لا مانع من قيام المرأة بإزالة الشعر في أماكن العورة بالأماكن التي تعمل بها السيدات، حال إذا لم تفعل ذلك بنفسها"، طالما أن المكان الذي تفعل فيه ذلك آمن.

الدكتور أحمد ممدوح باستخدام الليزر الإبط والعانة دار الافتاء

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