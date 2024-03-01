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الدين لله

ما حكم الدعاء للمتوفى يوم الجمعة؟.. الدكتور علي جمعة يُجيب

د. علي جمعة
د. علي جمعة

“ما حكم دعاء للمتوفى يوم الجمعة؟”.. تساؤل ارتفعت معدلات البحث عن إجابته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث منذ الساعات الأولى اليوم الجمعة الأول من شهر مارس.

ما حكم الدعاء للمتوفى يوم الجمعة؟

الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أجاب في فتوى سابقة، عن تساؤل مشابه يقول صاحبه: "هل هناك دعاء أو قول معين عند دفن الميت، أو يُدفَن ويُترَك وينصرف الناس؟".

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وقال الدكتور علي جمعة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالدعاء للميت بعد دفنه؛ وقد ورد في الحديث الشريف عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: “اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ” رواه أبو داود.

وأضاف أنه يُستحبّ الدعاء للميت بعد دفنه بأن يقوم رجل من المُشيّعين ممَّن يُجيد الدعاء ويقول: “بسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اغفر له وثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله”، أو أيّ دعاء آخر يجيده الداعي.

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