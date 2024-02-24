ما هو حكم إحياء ليلة النصف من شعبان 2024؟.. دار الإفتاء أجابت

يبحث الكثير من المسلمين والمواطنين عن تاريخ ليلة النصف من شعبان 2024، وكيفية قيام ليلة النصف من شعبان 2024 وكيفية إحيائها حيث تعتبر من الليالي المباركة التي يُغفر الله فيها لجميع خلقهم الذنوب في من أكثر الليالي بركة، قد شهدت ليلة النصف من شعبان حادثة تحول قبلة الصلاة من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام في مكة، وهو حدث فارق في تاريخ المسلمين. وقد تعددت الفوائد والدروس والعبر التي يمكن أن نستفيد منها على المستويين الشخصي والمجتمعي، وهو ما يجعل هذه الليلة ذات أهمية كبيرة لدى جموع المسلمين.

موعد ليلة النصف من شعبان 2024

في العام 2024، تبدأ ليلة النصف من شعبان من مغرب اليوم السبت 24 فبراير وتستمر حتى مغرب غدًا الأحد والذي يوافق 25 فبراير.

حكم إحياء ليلة النصف من شعبان 2024

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حكم إحياء ليلة منتصف شعبان 2024 عبر حسابها الرسمي على فيس بوك قائلة:"إحياء ليلة النصف من شعبان جائز شرعًا، سواء كان ذلك فُرادى أو جماعات، سرًّا أو جهرًا، بل إن الاجتماع لها أولى وأرجى للقبول؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ» قَالَ: «فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا». أخرجه البخاري.

أهم الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان 2024

يُروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أن الدعاء يُستجاب في خمس ليالٍ: ليلة الجمعة، والعيدين، وأول رجب، وليلة النصف من شعبان. لذلك، فإنه في هذه الليلة يُحبُّ الإكثار من الطاعات المختلفة التي تؤهل الإنسان لمغفرة الله عز وجل، مثل قيام الليل والذكر والتسبيح وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم. ويُفضَّل أن تُقام هذه العبادات في الثلث الأخير من الليل.

فضل ليلة منتصف شعبان

فيما يتعلق بفضل وأهمية ليلة النصف من شعبان، يأتي في شعب الإيمان عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قوله: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان، يطلع الله إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه».

وفقًا لما أوضحته الإفتاء، فإن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة المتبوعة يرون استحباب إحياء ليلة النصف من شعبان بناءً على حديث "يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين: مشاحن، وقاتل نفس"، مشيرين إلى أن هذه الليلة تتمتع بمزية فضيلة ورحمة ومغفرة. ومن يستجيب لهذا الفضل بالصلاة والذكر والدعاء، يُرجى أن يحظى بتلك النفحات المباركة. كما أن قيام الليل هو عبادة مستحبة في كل الليالي، بما في ذلك ليلة النصف من شعبان.

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