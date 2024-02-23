اللهم طهر قلوبنا.. أدعية ليلة النصف من شعبان 2024 وفضل الدعاء

ساعات قليلة تفصلنا عن ليلة منتصف شهر شعبان، فيكثر التساؤل عن أدعية ليلة النصف من شعبان 2024 عبر جوجل، ومن المستحب ترديده الليلة وذلك مع تبقى على هذه الليلة التي يكون لها طابعا خاصا، والتي تبدأ عقب مغرب يوم السبت غدا الموافق 14 شعبان 1445 هجريا، ويوم 24 فبراير الجاري، وإلى فجر يوم الأحد 25 فبراير، وهي الليلة التي يُفضل الدعاء فيها.

أدعية ليلة النصف من شعبان 2024 وفضل الدعاء

وتنشر “الدستور” موعد ليلة النصف من شعبان والأدعية المستحبة بها، وفضل الدعاء في الليلة المباركة.

أدعية ليلة النصف من شعبان

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابًا في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واشفِ مرضانا، وارحم موتانا.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

موعد ليلة النصف من شعبان

وتبدأ ليلة النصف من شعبان لعام 2024 عقب مغيب شمس يوم السبت 24 من فبراير 2024، وستستمر حتى صلاة فجر يوم الأحد، 25 من ذات الشهر، وهجريا، ستوافق هذه الليلة مساء يوم 14 من شعبان 1445، وستمتد إلى صباح يوم 15 من شعبان 1445.

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فضل دعاء ليلة النصف من شعبان 2024

ليلة النصف من شعبان 2024 يكون لها فضل عظيم عند الله “سبحانه وتعالى”، وذلك للأجر والثواب الذي سيحصل عليه العبد.

وقال (الإمام الشافعي) عن فضل ليلة النصف من شعبان: