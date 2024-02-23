الجمعة 23 فبراير 2024
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منوعات

اللهم استرنا واحفظنا.. أفضل أدعية ليلة النصف من شعبان 1445 المستجابة

ليلة النصف من شعبان
ليلة النصف من شعبان

تبدأ ليلة النصف من شهر شعبان المبارك لعام 1455 هجريا من مساء غدٍ السبت الموافق 24 فبراير 2024 حتى مساء يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، وهو أحد الأشهر التى عظّمَها الله تعالى وحرم فيها ظلم الإنسان لنفسه أو غيره فيها، كما نهى المولى سبحانه عنه في غيرها من الشهور والأيام ويستجاب الله فيها أي دعاء خاصة في ليلة النصف من شعبان.

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أدعية ليلة النصف من شعبان 2024.. وموعدها وفقا لدار الإفتاء

ليلة النصف من شعبان 1445

شهر شعبان هو شهر عظيم الشأن، وله فضل كبير عند الله تعالى، ولذلك ينبغي علينا أن نستغله في التقرب إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات، والإكثار من الأعمال الصالحة، والدعاء والتضرع إلى الله تعالى.

أدعية ليلة النصف من شعبان 1445

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل،  والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

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النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال

اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

اللهم استر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وطهر ذنوبنا واشرح صدورنا، واشفِ مرضانا، وارحم موتانا.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، اللهم تغمدنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اهدني فيمن هديت، وتولاني فيمن توليت، وعافني فيمن عافيت، استغفرك ربنا من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليك.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وثبِت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

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أدعية مستحبة في ليلة النصف من شعبان 1445

اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم المبارك دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابًا يا ربنا في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ النبي المصطفى صلى الله عليهِ وسلم.

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت.

اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

متى ليلة النصف من شعبان 2024؟.. فضل صيامها ودعائها الذى لا يرد

موعد ليلة النصف من شعبان 2024.. فضل صيامها والأدعية المستجابة

أدعية مستحبة في ليلة النصف من شعبان 1445

موعد ليلة النصف من شعبان 2024.. وفضل صيامها وقيامها

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