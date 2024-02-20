موعد ليلة النصف من شعبان 2024.. وفضل صيامها وقيامها

اقتربت ليلة النصف من شعبان 2024 والتي جاء في فضل صيامها وقيامها الكثير من الأحاديث ويكون صيامها ضمن الأيام البيض من الشهر الهجري.

نوضح في التقرير التالي موعد ليلة النصف من شعبان 2024 وموعد صيام الأيام البيض للشهر وعدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024.

ليلة النصف من شعبان 2024

تبدأ ليلة النصف من شعبان من مغرب يوم السبت 24 فبراير 2024 والموافق بالهجري 14 شعبان 1445 وحتى يوم الاحد 15 شعبان 2024 والموافق بالميلادي 25 فبراير 2024.

فضل ليله النصف من شعبان

جاء في فضل ليلة النصف من شعبان ما ورد عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: " إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه" ورواه الطبراني.

وجاء عن عطاء بن يسار قال: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، يتنزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيغفر لعباده كلهم، إلا لمشرك أو مشاجر أو قاطع رحم

وقال ابن تيمية رحمه الله: ( وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يصلي فيها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة)

صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2024

يبدأ صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2024 من الجمعة 23 فبراير 2024 والموافق بالهجري 13 شعبان 1445 ثم السبت 24 فبراير 2024 والموافق بالهجري 14 شعبان 1445 وأخر يوم هو الاحد 25 فبراير 2024 والموافق بالهجري 15 شعبان 1445.

موعد شهر رمضان 2024

تبقى 19 يوم على شهر رمضان 2024 والذي يحين موعده فلكيًا الاثنين 11 مارس 2024، ومن المقرر أن تستطلع دار الافتاء المصرية رؤية هلال الشهر الكريم يوم 29 شعبان لتأكيد هذا الموعد.