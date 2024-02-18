ننشر الأيام البيض في شهر شعبان فمع اقتراب ليلة النصف من شعبان 2024 وهي من الليالي المباركة يكثر استفسار الكثير من الناس حول الأدعية المستحبة في شهر شعبان، الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر شهر شعبان من الشهور المباركة التي يُنصح فيها بكثرة الدعاء، والصيام، والصدقات، وغيرها من الأعمال الصالحة للتقرب إلى الله عز وجل.

موعد ليلة النصف من شعبان 2024

أوضحت دار الإفتاء أن ليلة النصف من شعبان تبدأ من مغرب يوم السبت 14 شعبان 1445 هـ الموافق 24-2-2024م وتنتهي فجر الأحد 15 شعبان 1445 هـ الموافق 25-2-2024م.

الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان 2024

وأكدت الدار أنه ينبغي للمسلم في شهر شعبان أن يحاسب نفسه على أعماله خلال العام، فإذا كانت جيدة فليشكر الله تعالى، وإذا وجد تقصيرًا ومعصية فليستعرض أفعاله ويستغفر ربه ويتوب، حتى يدخل شهر رمضان وقلبه مطمئن ومستعد لاستقباله بكل خيراته الروحية.

موعد الأيام البيض في شهر شعبان 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الأحد الماضي، الموافق 11 فبراير 2024، كان الأول من شهر شعبان 1445 هـ، وبناءً على ذلك، ستكون الأيام البيض في التواريخ التالية:

اليوم الأول من الأيام البيض من شهر شعبان يوم الجمعة 13 شعبان 2024، الموافق 23 فبراير 2024.

اليوم الثاني من الأيام البيض من شهر شعبان يوم السبت 14 شعبان 2024، الموافق 24 فبراير 2024.

صيام اليوم الثالث من الأيام البيض من شهر شعبان يوم الأحد 15 شعبان 1445، الموافق 25 فبراير 2024.

الأدعية المستحبة في شهر شعبان 2024

اللهم، تقبل منا شهر شعبان خالصًا لوجهك الكريم، وساعدنا على زيادة العبادات وتلاوة القرآن.

يا رب، أهبني نورًا عند دخول شهر شعبان يُفك أسري ويجعلني أقرب إليك.

اللهم تقبل منا شهر شعبان واختمه بعفوك ورضاك، وأدخل علينا شهر رمضان برحمتك وغفرانك.

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بلوغ رحمة وعتق من النيران.

اللهم اعفو عني في شهر شعبان عافية عن المجرمين.

اللهم ارزقني في شهر شعبان التوبة النصوح واغفر لي ذنبي كله عاجله وآجله.

اللهم قربني في شهر شعبان إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك



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