الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

فضل النصف من شعبان 1445 وفقا للأحاديث الواردة في السنة النبوية

فضل النصف من شعبان
فضل النصف من شعبان

يتسأل الملايين من المسلمين عن فضل النصف من شعبان والتي حرص فيها السلف الصالح على القيام وقراءة القرآن والتسبيح خلال ساعات الليل والصيام وصالح الأعمال والذكر خلال ساعات النهار طمعا في رضا الله سبحانه وتعالي وغفران الذنوب والجنة والابتعاد عن النار.

فضل النصف من شعبان 1445

وفقا للسنة النبوية فإن فضل النصف من شعبان كبير حيث قال الرسول صل الله عليه وسلم للسيدة عائشة أنها ليلة يطلع فيها الله عز وجل على العباد فيغفر للمستغفريم ويرحم المسترحمين ويؤجل أهل الحقد ويثت أن النبي محمد صل الله عليه وسلم احتفل بتلك الليلة بالذكر والصيام والقيام.

ويحتاج الإنسان في مسيرته حياته إلى التزود بالأنوار الربانية في مثل هذه الليالي التي فضل الله عبادتها على باقي الليالي وجعلها ليالي مباركة مثل ليلة القدر في شهر رمضان المبارك وليلة النصف من شعبان من كل عام حيث يغفر الله سبحانه وتعالي للقائمين المسبحين العاكفين.

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أدعية ليلة النصف من شعبان 2024

اللهم أني أسألك فهم النبين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك.. وقلوبنا بخشيتك.. وأسرارنا بطاعتك.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم لا تحرمني سعة رحمتك.. وسبوغ نعمتك.. وشمول عافيتك.. وجزيل عطائك.. ولا تجازيني بقبح عملي.. ولا تصرف وجهك الكريم عني يارب العالمين.

اللهم طهر قلوبنا.. واستر عيوبنا.. واغفر ذنوبنا.. واشرح صدورنا.. وأشف مرضانا.. وأرحم موتانا.. اللهم إني أسألك أن تفرغ علينا صبرا وتثبت أقدمنا.. وتنصرنا على القوم الكافرين.. اللهم أدخلني مدخل صدق وأجرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

اللهم استرني على وجه الأرض وأرحمني في بطن الأرض.. واغفر لي يوم العرض عليك.. بسم الله الرحمن الرحيم طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يؤذيني.. اللهم إني أعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

موعد ليلة النصف من شعبان 2024 وكيفية احياءها

أدعية ليلة النصف من شعبان 2024.. وموعدها وفقا لدار الإفتاء

موعد ليلة النصف من شعبان 2024

أكدت دار الإفتاء إن ليلة النصف من شعبان تبدأ من مغرب يوم السبت 14 من شهر شعبان 1445 هـ الموافق 24 فبراير 2024 وتنتهي فجر يوم الأحد 15 من شهر شعبان هـ الموافق 25 فبراير 2024.

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