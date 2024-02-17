السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

أسعار كرتونة رمضان 2024.. وموعد أول أيام الشهر الكريم

كرتونة رمضان
كرتونة رمضان

مع اقتراب الشهر الفضيل يتسأل البعض عن أسعار كرتونة رمضان 2024 في الأسواق وفقا للأسعار الأخيرة للسلع الغذائية في المحلات التجارية حاليا قبيل أيام من شهر رمضان المبارك 2024 حيث يسعى البعض لتوفير مستلزمات شهر رمضان 2024 للأسر الأكثر احتياجا.

أسعار كرتونة رمضان 2024

تتفاوت أسعار كرتونة رمضان 2024 وفقا للسلع الغذائية التي تحتوى عليها في الهايبر ماركت الكبرى والتي تسعى إلى توفيرها للمؤسسات الخيرية التي تعمل على توزيع الكارتين على الأشخاص غير القادرين خلال الشهر الكريم وجاءت الأسعار كما يلي:-

كرتونة بسعر 155 جنيه تحتوى على ما يلي:-

  • كيس أرز وزن 900 جرام.
  • زجاجة خليط وزن 600 مللي.
  • علبة شاي وزن 40 جم.
  • علبة بلح وزن 400 جم.
  • كيس مكرونة وزن 300 جم.
  • كيلو سكر.
  • ملح وزن 225 جم.
  • كيس صلصلة وزم 35 جم.

أسعار ياميش رمضان 2024.. وموعد أول أيام الشهر الكريم

إمساكية شهر رمضان 2024 وفقا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث

كرتونة بسعر 190 جنيه تحتوى على ما يلي:-

  • كيس أرز وزن 900 جرام.
  • زجاجة خليط وزن 600 مللي.
  • علبة شاي وزن 40 جم.
  • علبة بلح وزن 400 جم.
  • 2 كيس مكرونة وزن 300 جم.
  • 2 كيلو سكر.
  • ملح وزن 225 جم.
  • كيس صلصلة وزم 35 جم.

كرتونة بسعر 200 جنيه تحتوى على ما يلي:-

  • 3 كيس أرز وزن 900 جرام.
  • زجاجة خليط وزن 600 مللي.
  • علبة شاي وزن 40 جم.
  • علبة بلح وزن 400 جم.
  • 3 كيس مكرونة وزن 300 جم.
  • 2 كيلو سكر.
  • ملح وزن 200 جم.
  • كيس صلصلة وزم 35 جم.
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قائمة أسعار ياميش رمضان 2024.. وسعر المكسرات في الأسواق

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أسعار مخفضة.. معرض أهلا رمضان 2024 بمحافظة البحيرة

موعد شهر رمضان المبارك 2024

بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المبارك 2024 - 1445 حيث لم يعد متبقي على الشهر الكريم سوى 23 يوما فقط ويتم استطلاع هلال الشهر الكريم يوم الأحد الموافق 29 من شهر شعبان 1445 و10 مارس 2024 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان والتي لا تعتمد رسميا إلا من خلال دار الإفتاء المصرية خلال مؤتمر إعلان رؤية الهلال 2024.

 

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