زاد البحث عن سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 17-2-2024 في البنوك المصرية منذ ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي خلال الأيام الماضية حيث تم كسر حاجز الـ 63 جنيها، وسط مخاوف من تحريك سعر الصرف في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر السبت 17-2-2024 في البنوك المصرية

يعرض الدستور للقراء سعر الدولار اليوم في مصر السبت 17-2-2024 في البنوك المصرية من خلال لوحة التعاملات المالية، التي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى تأثير العملة الأجنبية على الاقتصاد المحلي، حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

حافظ الدولار الأمريكي على مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر السبت 17-2-2024

في بنك مصر بلغت قيمة الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك HSBC وصلت قيمة الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد استقر الدولار الأمريكي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي السبت 17-2-2024

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

يتداول الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المتحد بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سُعر الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك بلوم سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك المشرق وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي اجريكول سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإمارات دبي الوطني وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.