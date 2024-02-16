الجمعة 16 فبراير 2024
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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 16-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعا جديدا، حيث ارتفع الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية - بنحو 5 جنيهات ليظل مسجلًا الارتفاع القياسي الذي وصل له منذ عدة أسابيع.

وارتفع سعر الذهب العالمي اليوم متأثر بتراجع الدولار خلال جلسة اليوم، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 16-2-2024 في مصر للبيع والشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر كما يختلف باختلاف عيار الذهب حيث ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 لتصل إلى 14%  من سعر الجرام، بينما تصل مصنعية الذهب عيار 21 إلى 6% فقط، وجاء سعر الذهب اليوم كالتالي: 

سعر الذهب عيار 24

4154.25 جنيه للبيع

4114.25 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 22

3808 جنيه للبيع

3771.5 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21

3635 جنيها للبيع

3600 جنيه للشراء

آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

استقرار أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 3625 جنيهًا

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 18

3115.75 جنيه للبيع

3085.75 جنيه للشراء 

سعر الذهب اليوم عيار 14

2423.25 جنيه للبيع

2400 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 12

2077.25 جنيه للبيع

2057.25 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 9

1557.75 جنيه للبيع

1542.75 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاع هامشي خلال تعاملات اليوم الجمعة بعدج سلسلة من التراجعات استمرت لعدة جلسات، و سجلت العقود الفورية للذهب ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.05% ووصلت العقود إلى مستوى 1،993.35 دولارا للأوقية، وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة بلغت 0.04% وسجلت نحو 2،005.10 دولارا للأوقية.

وتأثر سعر الذهب العلمي الذي اقترب من تسجيل أدنى سعر له منذ شهرين بضغط من الدولار، وعاودت تحقيق مكاسب طفيفة اليوم  بتراجع الدولار الذي سجل انخفاضًا بنسبة 0.05% ووصل إلى مستوى 104.662 نقطة.

سجل سعر الأونصة خلال تعاملات اليوم الجمعة 

2007 $ للبيع

2006 $ للشراء

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