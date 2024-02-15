انخفاض جديد لسعر الذهب عالميًا وارتفاع في أسعار النفط

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.76%لتستقر عند 2024.26 دولار للأونصة لتهبط دون أعلى مستوى سجلته في الأسبوع المنتهي 1 ديسمبر.

وجاء تراجع الأسعار نتيجة ارتفاع الدولار، وهو ما أثر على الطلب على الأصول التي لا تدر عائدًا، وفقًا لتقارير دولية.

النفط

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 6.28% لتستقر عند 82.19 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها في شهر وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مما قد يعطل إمدادات النفط. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عرضًا من حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة، على الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لا يزال يرى مجالًا للتفاوض.

الاحتياطي الفيدرالي

وكان هذا الأسبوع مليئًا بتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، الذين أعربوا بشكل جماعي عن دعمهم لضرورة التمهل قبل تغيير نهج السياسة النقدية من التشديد إلى التيسير، لإتاح الوقت الكافي للمزيد من التراجع بالتضخم.

دفعت نبرة الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين إلى تقليص تكهناتهم حول خفض أسعار الفائدة، ما أدى إلى صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة وفي نفس الوقت، ركز مستثمرو أسواق الأسهم على تصريحات صناع السياسات حول صلابة وقوة الاقتصاد.

وكان تراجع احتمالية حدوث ركود اقتصادي دافعًا لمؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بأن يتجاوز مستواه الرئيسي البالغ 5000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، علاوة على ذلك، تجاوزت أغلب أرباح الشركات في الربع الرابع من العام التوقعات، بينما جاءت الإيرادات مخيبة للأمال.

وارتفعت أسهم الأسواق الناشئة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث اتخذت الحكومة الصينية خطوات لوقف تراجع الأسهم بالصين. كما ارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع مع تزايد المخاوف من حدوث تصعيد بالشرق الأوسط بعد رفض نتنياهو لاقتراح وقف إطلاق النار وتعهد بمهاجمة واقتحام رفح.