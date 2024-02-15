الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

انخفاض جديد لسعر الذهب عالميًا وارتفاع في أسعار النفط

الذهب
الذهب

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.76%لتستقر عند 2024.26 دولار للأونصة لتهبط دون أعلى مستوى سجلته في الأسبوع المنتهي 1 ديسمبر.

وجاء تراجع الأسعار نتيجة ارتفاع الدولار، وهو ما أثر على الطلب على الأصول التي لا تدر عائدًا، وفقًا لتقارير دولية.

استقرار أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 3625 جنيهًا

النفط

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 6.28% لتستقر عند 82.19 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها في شهر وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مما قد يعطل إمدادات النفط. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عرضًا من حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة، على الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لا يزال يرى مجالًا للتفاوض.

الاحتياطي الفيدرالي

وكان هذا الأسبوع مليئًا بتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، الذين أعربوا بشكل جماعي عن دعمهم لضرورة التمهل قبل تغيير نهج السياسة النقدية من التشديد إلى التيسير، لإتاح الوقت الكافي للمزيد من التراجع بالتضخم.

دفعت نبرة الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين إلى تقليص تكهناتهم حول خفض أسعار الفائدة، ما أدى إلى صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة وفي نفس الوقت، ركز مستثمرو أسواق الأسهم على تصريحات صناع السياسات حول صلابة وقوة الاقتصاد.

وكان تراجع احتمالية حدوث ركود اقتصادي دافعًا لمؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بأن يتجاوز مستواه الرئيسي البالغ 5000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، علاوة على ذلك، تجاوزت أغلب أرباح الشركات في الربع الرابع من العام التوقعات، بينما جاءت الإيرادات مخيبة للأمال. 

وارتفعت أسهم الأسواق الناشئة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث اتخذت الحكومة الصينية خطوات لوقف تراجع الأسهم بالصين. كما ارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع مع تزايد المخاوف من حدوث تصعيد بالشرق الأوسط بعد رفض نتنياهو لاقتراح وقف إطلاق النار وتعهد بمهاجمة واقتحام رفح.

الذهب النفط الدولار التوترات الجيوسياسية الشرق الأوسط الاحتياطي الفيدرالي

مواد متعلقة

آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

استقرار أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 3625 جنيهًا

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

دراسة: المشي والركض واليوغا وتدريبات القوة علاجات فعالة للاكتئاب

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر سلع شهر رمضان

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى