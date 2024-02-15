الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 3625 جنيهًا

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب صدور بيانات اقتصادية في وقت لاحق اليوم، للحصول على دلالات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، بعد تقلص فرص إنهاء دورة التشديد النقدي.


تماسك أسعار الذهب 

أسعار الذهب شهدت حالة من التماسك والاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3625 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1995 دولارًا.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4143 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3107 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2417 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب اليوم  نحو 29000 جنيه.


وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3660 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3625 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو  5 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1985 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1995 دولارًا.

وشهدت أسعار الذهب حالة من التماسك والثبات على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك بفعل تقييم سعر الذهب على سعر صرف للدولار، يتجاوز 65 جنيهًا، بنحو أعلى من سعر الدولار بالسوق الموازي.


وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بجانب ترقب تصريحات لمسئولي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الجاري.

 

موجة تراجع في أسعار الذهب


وكانت أسعار الذهب قد تعرضت لموجة من التراجع دون 2000 دولار للأوقية، حيث تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.4٪ يوم الثلاثاء الماضي، مسجلة أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر، وذلك عقب صدور اقتصادية أظهرت ارتفاع معدل  التضخم الأمريكي في يناير الماضي، ما عزز من توجه الفيدرالي الأمريكي في الاستمرار سياسته النقدية المتشددة.

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