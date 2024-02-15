الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس في بداية التعاملات بقيمة 20 جنيها مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وتقدم الدستور نشرة يومية بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

سعر الذهب اليوم في مصر

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن سعر الذهب اليوم في مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب ارتباك السوق المحلي وارتفاع الطلب.

وأضاف ميلاد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن سعر الذهب اليوم سجلت انخفاض بقيمة 20 جنيه مقارنة بختام التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب بدون مصنعية

  • وسجلت أسعار الذهب وفق اخر تحديث كالتالي
  • سجل سعر الذهب عيار ١٨ نحو ٣١١١  جنيها.
  • سجل سعر الذهب عيار ٢١  نحو ٣٦٣٠ جنيها.
  • وسجل سعر الذهب عيار ٢٤  نحو  ٤١٤٩  جنيها.

انهيار الذهب العالمى دون ألفى دولار بسبب بيانات التضخم الأمريكية

سعر الذهب اليوم الخميس 15-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

تراجع أسعار الذهب محليًا اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 3650 جنيهًا

أخر تحديث.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وسعر الأونصة عالميا بالدولار

سعر الجنية الذهب اليوم 

وأوضح رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو ٢٩٠٤٠ جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية

وأشار إلى أن الأسعار لا تشمل المصنعيه، ويضاف للسعر بقمية 250 جنيها مصنعية إضافية علي سعر العيار.

سعر الذهب اليوم بالدولار 

وأوضح أن سعر الذهب العالمي  ١٩٩٣ دولارا للأونصه وفق اخر تحديث.

وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار في السوق المحلي والعالمي بسبب توتر الأحداث الاقتصادية العالمية والحروب القائمة والتي أثرت علي الاقتصاد بشكل عام.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة 

وتشير توقعات أسعار الذهب الي مزيد من الانخفاض الفترة المقبلة في حالة اتجاه الدولة الي تعويم الجنية المصري مما يشير إلي التسعير العادل في السوق وفقًا للسعر الذي تحدده الدولة.

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث تتجه لانشاء مدينة خاصة للذهب في مصر .

الذهب التاجز سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب اليوم بالدولار سعر الجنية الذهب عيار 21 بكام النهاردة سعر جرام الذهب سعر الذهب btc اليوم الذهب اسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب سعر الذهب كم سعر الذهب النهارده اسعار الذهب اليوم كم اسعار الذهب النهارده الاستثمار في الذهب توقعات الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب غدا سعر الذهب بيع وشراء

مواد متعلقة

انهيار الذهب العالمى دون ألفى دولار بسبب بيانات التضخم الأمريكية

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

سليمان وهدان ردًا على "صباحى": ادعاءاتك تستهدف شق الصف المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية