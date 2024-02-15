آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس في بداية التعاملات بقيمة 20 جنيها مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وتقدم الدستور نشرة يومية بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

سعر الذهب اليوم في مصر

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن سعر الذهب اليوم في مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب ارتباك السوق المحلي وارتفاع الطلب.

وأضاف ميلاد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن سعر الذهب اليوم سجلت انخفاض بقيمة 20 جنيه مقارنة بختام التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب بدون مصنعية

وسجلت أسعار الذهب وفق اخر تحديث كالتالي

سجل سعر الذهب عيار ١٨ نحو ٣١١١ جنيها.

سجل سعر الذهب عيار ٢١ نحو ٣٦٣٠ جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار ٢٤ نحو ٤١٤٩ جنيها.

سعر الجنية الذهب اليوم

وأوضح رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو ٢٩٠٤٠ جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية

وأشار إلى أن الأسعار لا تشمل المصنعيه، ويضاف للسعر بقمية 250 جنيها مصنعية إضافية علي سعر العيار.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وأوضح أن سعر الذهب العالمي ١٩٩٣ دولارا للأونصه وفق اخر تحديث.

وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار في السوق المحلي والعالمي بسبب توتر الأحداث الاقتصادية العالمية والحروب القائمة والتي أثرت علي الاقتصاد بشكل عام.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

وتشير توقعات أسعار الذهب الي مزيد من الانخفاض الفترة المقبلة في حالة اتجاه الدولة الي تعويم الجنية المصري مما يشير إلي التسعير العادل في السوق وفقًا للسعر الذي تحدده الدولة.

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث تتجه لانشاء مدينة خاصة للذهب في مصر .