الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تراجع أسعار الذهب محليًا اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 3650 جنيهًا

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية عند أدنى مستوى لها في شهرين، بعد تراجعها دون 2000 دولار، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكي عن يناير الماضي، والتي قد تعزز من استمرار الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سياسة نقدية متشددة.

10 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب

وسجلت  أسعار الذهب تراجعًا بنحو 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3650 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1990 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4172 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3129 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2434 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29200 جنيه.


وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3630 جنيهًا، ولامس مستوى 3680 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3660 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 32 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2022 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا.

أسعار الذهب بالأسواق المحلية سعر الذهب العمل الأمريكي الاوقية أسعار الذهب الأوقية بالبورصة

مواد متعلقة

28% زيادة في حجم صادرات مصر لتركيا خلال عام 2023...وتراجع عجز الميزان التجاري

مصطفى المكاوي: حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة

مشروع تركى ضخم فى الطريق إلى مصر.. و"التجارة الحرة" كلمة السر

تذبذب أسعار الذهب عالميًا.. والسوق المحلية في حالة ترقب

أبوسمرة: نثق فى قدرة القيادة السياسية فى عبور الأزمات الحالية وعودة الاستقرار الاقتصادى

"تجارية سوهاج": توفير السلع الغذائية بتخفيضات 20%

بتخفيضات 20%.. استعدادات مكثفة من جميع الغرف التجارية لإقامة معارض "أهلًا رمضان"

الغرف التجارية: إقبال جيد على الأوكازيون الشتوى وتخفيضات تصل لـ70%

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى ألفت حسين كامل

مفاجأة: موظف واحد بوزارة البترول.. و"خطة النواب" تتهمها بالتحايل

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

الرئيس السيسى والسيدة قرينته يستقبلان نظيره التركى وقرينته فى مطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة