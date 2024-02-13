أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 13/2/2024 في مصر

أصبح الذهب الملاذ الآمن في الوقت الحالي للكثير من الناس خلال التوترات السياسية العالمية والمؤثرة بدورها على الاقتصاد المصري لذلك سبائك الذهب هي الأكثر استثمارًا وفقًا للاقتصاديين نظرًا لعدم ارتفاع مصنعيتها والتي تكاد معدومة عند الشراء.

نوضح في التقرير التالي اسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 وفق أخر تحديث للاسعار وكذلك سعر الذهب في الوقت الحالي بعد عودة منصات الذهب لنشر الاسعار المتداولة في السوق.

أسعار سبائك الذهب اليوم

أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24 تبلغ قيمتها 132،477.71 جنيه

سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 تبلغ قيمتها 1،161.43 جنيه

سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 تبلغ قيمتها 2،212.86 جنيه

سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 تبلغ قيمتها 4،265.71 جنيه

سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 تبلغ قيمتها 42،597.14 جنيه

سبيكة ذهب 100جرام عيار 24 تبلغ قيمتها 425،971.43 جنيه

سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 تبلغ قيمتها 66،238.86 جنيه

سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 تبلغ قيمتها 10،649.29 جنيه

سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 تبلغ قيمتها 85،194.29 جنيه

سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 تبلغ قيمتها 106،492.86 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

4160 جنيه بيع

4114.25 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 22

3813.25 جنيه بيع

3771.5 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 21

3640 جنيه بيع

3600 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 18

3120 جنيه بيع

3085.75 جنيه شراء

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 14

2426.75 جنيه بيع

2400 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 12

2080 جنيه بيع

2057.25 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 9

1560 جنيه بيع

1542.75 جنيه شراء

سعر جنيه ذهب

29120 جنيه بيع

28800 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم بالدولار

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