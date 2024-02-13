سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد عودة عمليات البيع والشراء التي توقفت لحوالي أسبوع بعد امتناع شركات الذهب الكبرى على وقف التداول، وسط توقعات بارتفاع سعر الذهب عالميًا خلال العام الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي توقعات سعر الذهب 2024 اليوم في مصر، وسعر تداوله اليوم.

توقعات سعر الذهب 2024

توقعات سعر الذهب 2024 أوضحها المحللون في أكثر من تقرير صادرعن البنوك، وقالوا أن البنوك المركزية قامت بعمليات شراء قياسية في عامي 2022 و2023، واشترت ما يقرب من 1037 طنا من معدن الذهب و1082 طنا قياسيا في عام 2022.

ونوه الاقتصاديون إلى أن حوالي ربع البنوك المركزية تنوي زيادة حيازتها من معدن الذهب هذا العام، قال الخبراء بأنهم واثقون من أن الطلب على الذهب سيكون قويا من البنوك المركزية في المستقبل المنظور، لذا من المُرجح أن يحظى الذهب بإقبال قوي خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم بالدولار

تراجع سعر الذهب بالدولار متأثر بارتفاع مؤشر الدولار مع التصريحات المتشددة من بعض صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

و سجلت العقود الفورية لمعدن الذهب انخفاضا بنسبة بلغت 0.14%، ووصلت إلى مستوى 2،021.34 دولارا للأوقية، وفي الوقت ذاته؛ سجلت العقود الآجلة لمعدن الذهب تراجعا أيضا بنسبة 0.12% واستقرت قرب مستوى 2،036.20 دولارا للأوقية.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24:

4160 جنيه للبيع

4114.25 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 22:

3813.25 جنيه للبيع

3771.5 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 21:

3640 جنيه للبيع

3600 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 18:

3120 جنيه للبيع

3085.75 جنيه شراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 14

2426.75 جنيه للبيع

2400 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 12:

2080 جنيه للبيع

2057.25 جنيه للشراء