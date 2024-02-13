الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

توقعات سعر الذهب 2024 اليوم في مصر

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد عودة عمليات البيع والشراء التي توقفت لحوالي أسبوع بعد امتناع شركات الذهب الكبرى على وقف التداول، وسط توقعات بارتفاع سعر الذهب عالميًا خلال العام الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي توقعات سعر الذهب 2024 اليوم في مصر، وسعر تداوله اليوم. 

توقعات سعر الذهب 2024

توقعات سعر الذهب 2024 أوضحها المحللون في أكثر من تقرير صادرعن البنوك، وقالوا أن البنوك المركزية قامت بعمليات شراء قياسية في عامي 2022 و2023، واشترت ما يقرب من 1037 طنا من معدن الذهب و1082 طنا قياسيا في عام 2022.

ونوه الاقتصاديون إلى أن حوالي ربع البنوك المركزية تنوي زيادة حيازتها من معدن الذهب هذا العام،  قال الخبراء بأنهم واثقون من أن الطلب على الذهب سيكون قويا من البنوك المركزية في المستقبل المنظور، لذا من المُرجح أن يحظى الذهب بإقبال قوي خلال الفترة المقبلة. 

سعر الذهب اليوم بالدولار 

تراجع سعر الذهب بالدولار متأثر بارتفاع مؤشر الدولار مع التصريحات المتشددة من بعض صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

و سجلت العقود الفورية لمعدن الذهب انخفاضا بنسبة بلغت 0.14%، ووصلت إلى مستوى 2،021.34 دولارا للأوقية، وفي الوقت ذاته؛ سجلت العقود الآجلة لمعدن الذهب تراجعا أيضا بنسبة 0.12% واستقرت قرب مستوى 2،036.20 دولارا للأوقية.

سعر الذهب اليوم 

 

سعر الذهب اليوم  عيار 24:

4160 جنيه للبيع

4114.25 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم  عيار 22: 

3813.25 جنيه للبيع

3771.5 جنيه شراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 21: 

3640 جنيه للبيع

3600 جنيه للشراء

 

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 18: 

3120 جنيه للبيع

3085.75 جنيه شراء

 

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 14

2426.75 جنيه للبيع

2400 جنيه للشراء

 

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 12: 

2080 جنيه للبيع

2057.25 جنيه للشراء

txt

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

txt

كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في منتصف التعاملات؟

سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب اليوم بالدولار سعر الجنية الذهب عيار 21 بكام النهاردة سعر جرام الذهب سعر الذهب btc اليوم الذهب اسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب سعر الذهب كم سعر الذهب النهارده اسعار الذهب اليوم كم اسعار الذهب النهارده الاستثمار في الذهب توقعات الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب غدا سعر الذهب بيع وشراء

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

عاجل.. نكشف موعد تجديد ثلاثى الأهلى وتعديل عقدى الشناوى وعبدالمنعم

"تشابه الأسماء" ينهي حياة "عريس الدقهلية" على يد عمه.. والشقيق يثأر بعد ساعتين

"مالك بينا يا فاضى".. الفنان محمود عامر لـ"الدستور": لست أول من يتزوج فتاة "أصغر منه"

اجتماع رباعى بالقاهرة اليوم لبحث التهدئة فى غزة

مصر وتركيا.. تطلعات لزيادة حجم العلاقات الاقتصادية إلى 20 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدي والاحتباس الحراري!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟