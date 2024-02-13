كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في منتصف التعاملات؟

ارتفع البحث عن سؤال كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر على محركات جوجل خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين، لان سعر الدولار يعتبر من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة وأسعار السلع في الأسواق.

ونتيجة لذلك ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

«الدستور» يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 سجلت تباين مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر اليورو بلغ 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع