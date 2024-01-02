الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في مصر 2024 خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث تصدر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 تحديث يومي

يرتبط سعر صرف الدولار ببعض السلع في السوق المحلي، لذا يرصد "الدستور" خلال السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية بعد تصدره التريند ومحركات البحث على جوجل.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يقدم الدستور لقرائه يوميًا خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى الاطلاع على أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

أما في البنك الأهلي فقد سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-1-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر العملة الأمريكية اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

شهدت سعر العملة الأمريكية في بنك مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.  

أسعار العملات في مصر اليوم

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا حيث استقر سعر صرف الدولار عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

ووفقًا لتحديثات موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-1-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

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