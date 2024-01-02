الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-1-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث تصدر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 تحديث يومي

دائمًا يرتبط سعر صرف الدولار ببعض السلع في السوق المحلي، لذا ينشر "الدستور" خلال السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات بعد تصدره التريند ومحركات البحث على جوجل.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يقدم الدستور لقراءه يوميًا خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى الاطلاع على أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر العملة الأمريكية اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

شهدت سعر العملة الأمريكية في بنك مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.  

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية عام 2024

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

أما في البنك الأهلي فقد سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا حيث استقر سعر صرف الدولار عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

ووفقًا لتحديثات موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع.

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