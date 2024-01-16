الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

اليوم سجل سعر الدولار في مصر 2024 استقرارًا في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، وذلك وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

تصدر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 محركات البحث على جوجل، خلال الساعات الماضية، حيث يرتبط سعر صرف الدولار دائمًا ببعض السلع في الأسواق المحلية، لذا يحرص الدستور على تقديم خدمة إخبارية يومية لمتابعيه للإطلاع على أسعار الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث سجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 16-1-2024

 

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي فقد سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

خلال منتصف التعاملات سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا حيث سجل سعر صرف الدولار عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع.

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