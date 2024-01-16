سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 16-1-2024

يحرص الكثير من المسافرين إلى خارج مصر معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في مصر عبر جوجل، حيث حافظ سعر الدولار على استقراره مقابل سعر الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، لتستقر أسعار الدولار في البنك المركزي المصري عند مبلغ 30.96 جنيه للبيع، وقيمة 30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في مصر

وتستعرض «الدستور» بهذا التقرير سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 يناير 2023.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 16 يناير في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 يناير أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري عند مبلغ 30.96 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري في بنك مصر سجل عند مبلغ 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وعن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 يناير مقابل الجنيه في البنك الأهلي سجل نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 16 يناير

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 يناير أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية حالة من الثبات عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء 16 يناير

حقق سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 يناير أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي قيمة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.