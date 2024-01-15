الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري 2024 وتكلفة المصنعية

الذهب
الذهب

شهدت سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات مع بداية فتح البورصة المصرية انخفاض في الأسعار تأثرا بالبورصات العالمية بقيمة 20 جنيه مقارنة بتعاملات مساء الجمعة، فيما ارتفع السعر العالمي بقيمة 5 دولار مقارنة بالأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر 

وتقدم الدستور في نشرة يوميه تحديثات لحظيه بسعر الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن سعر الذهب سجلت في تعاملات اليوم انخفاض في السعر المحلي خلال السعر العالمي.

سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

وأضاف ميلاد في تصريحات خاصة لـ الدستور أن سعر عيار 21 سجل نحو 3280 جنيه فيما سجل عيار 18 نحو 2811 جنيه وسجل عيار 24 نحو 3748 جنيه.

وأوضح أن سعر الذهب لا تشمل المصنعية تضاف علي حسب نوع المشغولات الذهبية وكذلك نوع العيار وتختلف من منطقة لأخرى وتترواح من 150 جنيه وحتي 250 جنيه.

القصة الكاملة لسقوط إمبراطور الذهب الخام وحقيقة غلق "الصاغة"

الذهب عالميًا يصعد ليسجل فوق مستويات الـ2050 دولارًا

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 15-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

"شعبة الذهب" تكشف عن أسباب رفع أسعار المعدن الأصفر فى مصر (فيديو)

سعر الذهب العالمي اليوم

وأوضح أن هناك ارتفاع في سعر الذهب العالمي اليوم حيث سجل نحو 2055 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأشار إلى أن سعر الجنية الذهب سجل نحو 26240 جنيه مصري متوقع أن يشهد مزيد من الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع.

اهتمام خاص بالذهب

يحظي الذهب اهتمام خاص من قبل المستثمرين والمواطنين باعتبار الذهب ملاذ آمن للاستثمار في الظروف الاقتصادية الغير مستقرة.

ويعتبره المستثمرين الاكثر آمنا للحفاظ على أموالهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الغير مستقرة والتضخم العالمي الذي يمر به البلاد بعد أزمة فيروس كورونا وبعدها الحروب المتتالية من روسيا وأوكرانيا والحرب على غزه.

 من جهة أخرى توقعت وكالة بلومبرغ إنتلجنس أن يطالب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 30% مقابل الدولار، كشرط لاستكمال برنامج الإقراض.

أسعار الذهب السعر العالمى أسعار السعر المحلي سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم فى مصر سعر عيار 21 سعر الذهب

مواد متعلقة

القصة الكاملة لسقوط إمبراطور الذهب الخام وحقيقة غلق "الصاغة"

الأكثر قراءة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لاتفاقيات الشركات السياحية مع السعودية بشأن موسم الحج

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

دعوى جديدة أمام مجلس الدولة تطالب ببطلان "عمومية الأهلى"

قاتلة زوجها تمثل جريمتها: جهزت مخدر وساطور وقطعناه في ساعتين

عاجل.. تفاصيل الجلسة العاصفة بين فيتوريا واللاعبين بعد مباراة موزمبيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟