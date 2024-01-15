تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري 2024 وتكلفة المصنعية

شهدت سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات مع بداية فتح البورصة المصرية انخفاض في الأسعار تأثرا بالبورصات العالمية بقيمة 20 جنيه مقارنة بتعاملات مساء الجمعة، فيما ارتفع السعر العالمي بقيمة 5 دولار مقارنة بالأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتقدم الدستور في نشرة يوميه تحديثات لحظيه بسعر الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن سعر الذهب سجلت في تعاملات اليوم انخفاض في السعر المحلي خلال السعر العالمي.

سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

وأضاف ميلاد في تصريحات خاصة لـ الدستور أن سعر عيار 21 سجل نحو 3280 جنيه فيما سجل عيار 18 نحو 2811 جنيه وسجل عيار 24 نحو 3748 جنيه.

وأوضح أن سعر الذهب لا تشمل المصنعية تضاف علي حسب نوع المشغولات الذهبية وكذلك نوع العيار وتختلف من منطقة لأخرى وتترواح من 150 جنيه وحتي 250 جنيه.

سعر الذهب العالمي اليوم

وأوضح أن هناك ارتفاع في سعر الذهب العالمي اليوم حيث سجل نحو 2055 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأشار إلى أن سعر الجنية الذهب سجل نحو 26240 جنيه مصري متوقع أن يشهد مزيد من الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع.

اهتمام خاص بالذهب

يحظي الذهب اهتمام خاص من قبل المستثمرين والمواطنين باعتبار الذهب ملاذ آمن للاستثمار في الظروف الاقتصادية الغير مستقرة.

ويعتبره المستثمرين الاكثر آمنا للحفاظ على أموالهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الغير مستقرة والتضخم العالمي الذي يمر به البلاد بعد أزمة فيروس كورونا وبعدها الحروب المتتالية من روسيا وأوكرانيا والحرب على غزه.

من جهة أخرى توقعت وكالة بلومبرغ إنتلجنس أن يطالب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 30% مقابل الدولار، كشرط لاستكمال برنامج الإقراض.