سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 15-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

مع بداية التعاملات الصباحية يحرص عشاق الذهب على معرفة سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 15-1-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات سعر الذهب بمصر، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة المصرية بالتعاملات الصباحية 3275 جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 15-1-2024 بالجنيه المصري والدولار

وترصد الدستور، أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-1-2024 في محلات الصاغة والمجوهرات المصرية.

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم الإثنين 3275 جنيها للشراء، 3245 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 3743 جنيها، للشراء، 3709 للبيع.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 2807 جنيهات للشراء، 2781 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة 2183 جنيهات، للشراء، 2163 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين، بمحلات الصاغة والمجوهرات مبلغ 1871 جنيها، للشراء، 1854 للبيع.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

وبلغ سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم 26 ألفا و200 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

حقق سعر أوقية الذهب العالمية الآن في بداية تعاملات اليوم الاثنين نحو 2050 دولارا للبيع و2049 دولارا للشراء.

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق، وأحد تجار الصاغة، إنه إذا ثبت وحصل أي عميل من العملاء المتعاملين في الذهب على أي ذهب به نسبة شوائب من أي محل من المحلات المنتشرة في الجمهورية، فعليه اتباع بعض الإجراءات لضمان حقه.

وبحسب سكرتير شعبة الذهب السابق، فإنه على أي عميل تعرض لوقعة غش أن يرجع إلى مصلحة الموازين والدمغة لكي يضمن حقه من خلال الفواتير والمستندات التي بحوزته، بالإضافة إلى أنه يمكنه تحرير محضر بقسم الشرطة بذلك، كونه تعرض لعملية خداع وحصل على مشغولات غير ذهبية أو ذهب بنسبة شوائب مرتفعة أو خليط من معادن يعني مثل الحديد كنوع من الغش ولزيادة الوزن.