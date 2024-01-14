الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 2024 وجرام الذهب للبيع والشراء

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب

يختلف سعر الجنيه الذهب من شركة لاخرى حسب عدد جراماته وحسب المصنعية التي تضعها الشركة على الجنية الذهب، ويفضل المصريون الاستثمار في الذهب مع التغيرات الكبيرة في سعر صرف الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنية الذهب اليوم فى مصر والذهب للبيع والشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE: 28295 جنيه

سعر الجنية الذهب اليوم بى تى سي ذهب عيار21: 28420 جنيه

سعر الجنية الذهب اليوم عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 28080 جنيه

أسعار الذهب اليوم عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 14 يناير 2024.. وأسعار السبائك

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية 

سجل الذهب عيار 21 تراجع طفيف اليوم الأحد لكنه حافظ على الارتفاعات القياسية التي سجلها منذ ما يقارب شهر حيث تخطى حينها الذهب عيار 21  3000 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية  خلال تعاملات اليوم الأحد للشراء 3،240 جنيه، وللبيع  3،280 جنيه. 

ويختلف سعر مصنعية الذهب حسب محل الصاغة والمنطقة التي يباع فيها، ويتراوح مصنعية الذهب عيار 21 بين 60 جنيه و120 جنيه، كما تختلف مصنعية الذهب عيار 18 وتبلغ 14 %على سعر جرام الذهب عيار 18. 

 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء 

 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء  عيار 24: بيع 3،703 جنيه، وللشراء 3،749 جنيه. 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء  عيار 22   :بيع 3،394 جنيه، وللشراء 3،436 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء  عيار 18 : بيع 2،777 جنيه، وللشراء 2،811 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 14  : بيع 2،160 جنيه، وللشراء 2،187 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء  عيار 12 : بيع 1،851 جنيه، وللشراء 1،874 جنيه.

الاونصة: بيع 115،159 جنيه، وللشراء 116،581 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 25،920 جنيه، وللشراء 26،240 جنيه.

الكيلو: بيع 3،702،857 جنيه، وللشراء 3،748،571 جنيه.

 

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تخطى 2800 جنيه.. أخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 18

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