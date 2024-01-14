الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 14 يناير 2024.. وأسعار السبائك

سعر جنيه الذهب
سعر جنيه الذهب

سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 14 يناير 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا حيث يرغب المواطنين الراغبين في حفظ قيمة مدخراتهم في شراء الذهب لكونه ملاذ أمن لا يفقد قيمته مثل العملات المالية.

سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 14 يناير 2024

شهد سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 14 يناير 2024 انخفاضا نوعيا خلال التعاملات الصباحية بقيمة 80 جنيه حيث سجل في عمليات البيع نحو 26240 جنيه وفي عمليات البيع 25920 جنيه قبل إضافة قيمة المصنعية والضريبة ورسوم الدمغة والتي يتم طبيقها وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

يذكر أن الجنيهات الذهبية والسبائك أفضل في الاستثمار من المشغولات الذهبية حيث تعد قيمة مصنعيتها أقل بكثير من قيمة المصنعية في المشغولات الذهبية وتختلف من محل صاغة إلى آخر وفقا للتصميم الذي يحتاجه المستهلك ويتم احتسابها بطرق معينية دقيقة للفصوص وقيمة الذهب.

سعر الذهب اليوم الاحد 2024/1/14 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

بعد ضبط تاجر ذهب خام.. حقيقة غلق محلات الصاغة ووقف بيع الذهب فى مصر

أسعار سبائك الذهب في مصر 

  • سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 3588 دون مصنعية وتتراوح مصنعيتها من 75 - 85 جنيه.
  • سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 8.562 دون مصنعية وتصل مصنعيتها إلى 66 جنيه.
  • سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام نحو 16961 دون مصنعية وتصل مصنعيتها إلى 60 جنيه.
  • سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام نحو 33.532 دون مصنعية وتصل مصنعيتها إلى 60 جنيه.
  • سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام نحو 66.607 دون مصنعية  وتصل مصنعيتها إلى 56 جنيه.
  • سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام نحو 165378 دون مصنعية وتصل مصنعيتها إلى 50 جنيه.
  • سجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 330103 دون مصنعية وتصل مصنعيتها إلى 50 جنيه.
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سعر سبيكة الذهب الـ 1 جرام اليوم السبت 13 يناير 2024

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أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. تفاصيل

أسعار أونصة الذهب في الصاغة المصرية 

سجلت أونصة الذهب والتي تصل وزنها إلى نحو 31 جرام إلى 103.282 جنيه في محلات الصاغة المصرية.

سجلت أونصة الذهب والتي تصل وزنها إلى نحو 31 جرام في عمليات البيع 2050$ وفي عمليات الشراء 2049 $ بمعدل صعود وصل إلى 1 %.

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