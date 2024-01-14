الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 2024

مباراة مصر وموزمبيق
مباراة مصر وموزمبيق

يتسأل متابعو رياضة كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار والتي تحظى بمتابعة جماهيرية عالية نظرا لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبيرة بين منتخابات القارة السمراء حيث يشارك قاربة 24 فريق في النسخة الـ 34.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 2024

يمكن ضبط إشارة بث القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 2024 في نسختها الـ 34 والمقامة حاليا في دولة كوت ديفوار عبر الأقمار الصناعية المختلفة من خلال الإحداثيات التالية:-

1 - قناة النبأ الليبية

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11096.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2 - قناة تيلي تشاد

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12015.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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3 - القناة الجزائرية الأولى

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11680.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

4 - قناة فوكس سبورت

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12284.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

5 - قناة Canal 11 HD

  • القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب.
  • التردد: 12437.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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موعد مباراة مصر وموزمبيق اليوم

يستعد منتخب مصر لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بدولة كوت ديفوار ضد منتخب موزمبيق والتي تجرى اليوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على أرض ملعب فليكس أوفوي بوانيي في أبيدجان.

ويسعى منتخب الفراعنة إلى إحراز اللقب عقب غياب دام أكثر كم 10 سنوات وتضم مجموعة مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 المنتخبات مصرو غانا وكاب فيردي وموزمبيق وفقا للقرعة التي أجرها اتحاد الكرة الإفريقي لكرة القدم فيما تكون مباراة مصر القادمة يوم 18 يناير 2024 ضد غانا ويوم 22 يناير 2024 ضد الرأس الأخضر.

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