سعر الذهب اليوم بالدولار السبت 13 يناير 2024 في البورصة

استقرار في سعر الذهب اليوم بالدولار السبت الموافق 13 يناير 2024 وذلك مع إجازة البورصة العالمية وإصدار بنكي الأهلي ومصر شهادات إداخار بعائد 27% عكس كافة التوقعات بارتفاع أسعار المعدن النفيس نظرا لفك الشهادات الإدخارية خلال شهر يناير الجاري حيث توقع الجميع تخطى الجرام 4 ألاف جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار السبت 13 يناير 2024

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار السبت الموافق 13 يناير 2024 وفقا للبورصة العالمية حيث سجلت الأوقية نحو 2049 دولارا مع ترقب الأسواق صدور تقرير التضخم الأمريكي للحصول على مؤشرات واضحة ولتحديد مصير السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وصعود وهبوط الدولار الأمريكي.

فيما ثبتتت الأسعار في السوق المحلي ليسجل الجرام من عيار 24 مستوى 3725.75 جنيه وذلك مع زيادة المعروض نتيجة توجه المواطنين لبيع ما في حيازتهم من الذهب والاستفادة من العائدات الشهرية للشهادات ذات العائد الـ 27 % والتي تم طرحها مؤخرا.

أسعار الذهب في مصر بدون المصنعية

يتابع المواطنين أسعار الذهب في مصر بدون المصنعية من خلال موقع الدستور والذي يقدم نشرة خدمية يومية في كافة المجالات والتي تهم المواطنين على رأسها تحديثات المعدن النفيس في مصر والأسواق العالمية والتي جاءت كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 3725.75 جنيه.

الشراء 3697.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 17.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 3415.25 جنيه.

الشراء 3389 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 15.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 3260 جنيه.

الشراء 3235 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 15 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 2794.25 جنيه.

الشراء 2772.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 12.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 2173.25 جنيه.

الشراء 2156.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1862.75 جنيه.

الشراء 1848.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 1397.25 جنيه.

الشراء 1386.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 6.5 نقطة.

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 26080 جنيه.

الشراء 25880 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 120 نقطة.

سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 2050 %.

الشراء 2049 %.

بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

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