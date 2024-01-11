يحرص الشباب المقبلين على الزواج على معرفة سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري بعد آخر تحديث عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات المسائية ارتفاعا طفيفا تأثرا بالبورصات العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري بعد آخر تحديث

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة بالغرف التجارية إن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن 2024

سجل عيار ١٨ نحو ٢٧٢٦ جنيها

سجل عيار ٢١ نحو ٣١٨٠ جنيها

سجل عيار ٢٤ نحو ٣٦٣٤ جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

وقال عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه ذهب ٢٥٤٤٠ جنيها، مسجلًا ارتفاع طفيف اليوم.

سعر الذهب بالمصنيعة

وكشف عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن الأسعار لا تشمل المصنعية، حيث تشهد أسعار الذهب تغيرات سعرية وتختلف المصنعية من منطقة لأخرى.

سعر الذهب العالمي

وأوضح عضو شعبة الذهب، أن سعر الذهب العالمي سجل 2032 دولارا للأونصة مسجلا ارتفاع يقدر بنحو 17 دولارا.

تشهد أسعار الذهب حالة من التوتر والارتباك في الأسواق نتيجة توتر الأوضاع الاقتصادية المتأثرة بالأحداث العالمية.

تذبذب في أسواق الذهب العالمية

ووفق تقارير تحليلة عن سوق الذهب أفادت أنه يستمر في التذبذب في ظل غياب اتجاه واضح خاصة بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ارتفاع بأعلى من التوقعات مما يزيد من الحيرة في الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وهل سيتم تخفيضها في وقت مبكر من العام.

ويشهد الذهب اهتمام خاص من قبل المواطنين والمستثمرين باعتبار الذهب ملاذ آمن للاستثمار في وقت الحروب والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.