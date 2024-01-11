الذهب يصعد 0.3% عالميًا وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

صعد الذهب، الخميس، فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم، من شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية خلال هذا العام.

وبحسب وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة، ليصل إلى 2028.78 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 2033.00 دولارًا.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة متراجعًا للجلسة الثانية، ما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة لتصل إلى 22.96 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.8 بالمئة ليصل إلى 1006.84 دولار، فيما استقر البلاتين عند 919.15 دولار.