الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عشرات المُستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

 اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية " وفا".

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول.

 

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عاجل.. 7 شهداء وأكثر من 20 مصابًا فى قصف منزل بخان يونس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم مدينة الخليل

وفي وقت سابق داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة الخليل، وبلدة الظاهرية جنوبًا، واستولت على مركبات.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في الخليل، وفتشت منزلي المواطنين طارق محمد أصبيح أبوتركي، وإبراهيم أبوتركي.

كما داهم الاحتلال بلدة الظاهرية وفتش منزلين يعودان لعائلة أبو أصبيح، وأحمد ماهر القيسية، كما استولت على عدة مركبات.

العدوان على قطاع غزة

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال عدوانًا مدمرًا على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، أكثر من 23 ألف شهيد، و59 ألف مصاب، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.

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