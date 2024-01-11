عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد بالوصول الى القرى اللبنانية

هدد قائد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد قرية لبنانية بعيدة عن متناوله.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه لا توجد قرية في لبنان بعيدة عن متناول الجيش، بعد تصاعد العنف بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله المدعومة من إيران والمتمركزة هناك.

كما قال رئيس الأركان هرتسي هليفي أمام حشد من الجنود في غزة، إن أفعالهم في الأراضي الفلسطينية المحاصرة أقنعته بإمكانية نقل القتال إلى الأراضي اللبنانية إذا لزم الأمر، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

ماذا يحدث في لبنان؟

وأضاف: "لقد حاربنا في غزة، لذا فنحن نعرف كيف نفعل ذلك في لبنان إذا اضطررنا لذلك، بعد ما فعلتموه في غزة، لا توجد قرية في لبنان لا يمكنكم دخولها وتدميرها".

ومنذ بدء التصعيد على الحدود في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل، استشهد 188 شخصًا في لبنان، من بينهم 141 عضوًا في حزب الله وأكثر من 20 مدنيًا، وفقًا لحصيلة وكالة فرانس برس.

وقال رئيس بلدية كفركلا بجنوب لبنان، الأربعاء، لوكالة فرانس برس إن مدنيًا قتل خلال قصف مدفعي إسرائيلي بينما كان في حديقته.

ويقول مسؤولون في تل أبيب إن 14 إسرائيليًا قتلوا في لبنان، من بينهم تسعة جنود، خلال تبادل الصواريخ شبه اليومي مع حزب الله.

جهود لتحرير المحتجزين

لدى صحيفة هآرتس الإسرائيلية بعض التفاصيل الإضافية حول الجهود الجديدة لتحرير المختجزين الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة.

وكما ذكرنا سابقًا، سيناقش مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي اتفاقًا بوساطة قطرية لإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وتقول صحيفة هآرتس إن الاقتراح سيشهد إطلاق سراح الرهائن على عدة دفعات مقابل توفير ممر آمن لقادة حماس من غزة إلى المنفى، وانسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية من قطاع غزة.

وأطلقت حماس سراح أكثر من 100 رهينة من قبل حماس خلال وقف إطلاق النار الذي استمر سبعة أيام في نوفمبر، لكن الجهود للتفاوض على إطلاق سراح ما يقدر بنحو 136 رهينة ما زالوا في الأسر توقفت منذ ذلك الحين.