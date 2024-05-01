حميميم: القوات الجوية الروسية في سوريا دمرت قاعدتين لمسلحين في محافظة حمص

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي يوري بوبوف أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين لمسلحين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون بمناطق جبلية يصعب الوصول إليها في محافظة حمص بسوريا.



وقال بوبوف إن "ضربات القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص".



وفي 6 أبريل الجاري، أعلنت الدفاع السورية في بيان لها قيام الجيش السوري بالتعاون مع القوات الروسية باستهداف عدد من مقار الإرهابيين وآلياتهم وإسقاط مسيرات لهم في ريفي حلب وإدلب.



وفي 16 مارس الماضي، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن الطيران الروسي دمر قاعدة للإرهاب في دير الزور.



كما شن الطيران الروسي في 5 مارس هجوما على قرية "باسنكول" في محافظة إدلب، ودمر قاعدتين للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية، وتم القضاء على أكثر من 20 مسلحا.



يذكر أن سوريا وبرغم استعادة سيطرتها بدعم أساسي من روسيا على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.



