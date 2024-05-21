حبس سائق ميكروباص معدية أبوغالب 4 أيام

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس سائق ميكروباص معدية أبو غالب المتسبب في وفاة 10 فتيات وإصابة 9 آخرين (4 أيام) على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل الخطأ.

حبس سائق ميكروباص معدية أبو غالب 4 أيام

كشف عدد من شهود العيان أن سائق الميكروباص ترك السيارة للتشاجر مع أحد الشباب لمضايقته الفتيات أثناء عبورهم على المعدية، ما أدى إلى سقوط السيارة في المياه.

أشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أن السيارة التي سقطت بالرياح البحيري بمنطقة منشأة القناطر، كانت قادمة من قرية بمركز أشمون بالمنوفية يستقلها عدد من الفتيات يعملن بشركة لتصدير الفاكهة وخلال نقل السيارة عبر المعدية من اتجاه المنوفية إلى منطقة منشأة القناطر بالجيزة سقطت السيارة بالمياه وتمكن الأهالي من استخراج 6 فتيات حتى الآن وإنقاذهن.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق سيارة بالرياح البحيري في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وتبين أن سيارة ميكروباص محملة بفتيات يعملن في إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية بالرياح البحيري، سقطت السيارة بالمياه وتعرضت بعض الفتيات للغرق، وتم إنقاذ ما يقرب من 6 فتيات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة عمليات البحث.