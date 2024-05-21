العثور على جثة شاب مجهول الهوية مقتولاً بنجع حمادى

تلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بها قرابة 17 طعنة في مناطق متفرقة بالجسم.

العثور على جثة شاب مجهول الهوية مقتولًا في نجع حمادي

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة وتحديد هوية الجثة.

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بها 17 طعنة متفرقة بالجسم ملقاة بجوار السكة الحديد بالغربي بهجورة بنجع حمادي.