هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم، أن معتقلات سجن الدامون شمال حيفا وبالذات من تم اعتقالهن من قطاع غزة، يواجهن ظروفا صعبة للغاية، ويخضعن لعقوبات مشددة تزداد وتيرتها بشكل يومي منذ 7 أكتوبر الماضي.

حملة اعتقالات واسعة للنساء في الضفة الغربية

وقالت الهيئة وفقا لزيارة محاميتها، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة للنساء في الضفة الغربية والقدس وغزة، مشيرة إلى أنهن تعرضن للتعذيب والتنكيل منذ لحظة الاعتقال وفي زنازين التحقيق.

وأضافت أن إدارة السجون تتعمد عزل المعتقلات وممارسة أفظع الجرائم بحقهن منها: تفتيشات مفاجئة في جميع الأوقات من فرق خاصة من "الشاباس"، كما تعاني المعتقلات البرد الفظيع والقارس بسبب عدم وجود ملابس كافية، كذلك لا يُسمح لهن إلا بغطاء واحد، كما أن الأكل رديء من حيث الكمية والجودة.

ولفتت إلى أن عدد المعتقلات داخل الغرف كبير جدا، حيث لا يوجد هناك إمكانية للتحرك بشكل كامل، وتم الاستيلاء على كل الأجهزة الكهربائية كالتلفاز والراديو.

مطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته

وأكدت الهيئة أن ما ذكر يعبر عن جزء بسيط جدا من معاناة المعتقلات داخل سجون الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق كل المعتقلين التي تجاوزت فيها كل القوانين والأعراف الدولية.

بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل

وفي وقت سابق هدم مستعمرون، اليوم الإثنين، غرفة زراعية وسلاسل حجرية في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل.

وقال الناشط في لجان مقاومة الجدار والاستيطان سليمان المرقطن، إن مستعمرين هدموا غرفة زراعية في منطقة الطيبة "فرش الهوى" تعود للمواطن مجدي حجازي، وسلاسل حجرية في أرض المواطن إبراهيم المرقطن.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الاقتراب من أراضيهم في منطقة الطيبة، قرب مستعمرة "أدورا"، التي تشهد اعتداءات للمستعمرين على ممتلكات المواطنين