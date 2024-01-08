الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال: إصابة 19 عسكريًا خلال الـ24 ساعة الماضية فى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 19 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية في المعارك الدائرة بقطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 230 فلسطينيًا على الأقل، ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 5730.

وأضافت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن قوات الاحتلال شنّت، منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، عملية اعتقال واسعة، طالت 40 مواطنًا على الأقل من الضفة المحتلة، بينهم أسرى سابقون، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وقلقيلية، ونابلس، والخليل، وجنين، والقدس، حيث رافقتها عمليات اقتحام واسعة، وعمليات تحقيق ميداني.

قطاع غزة غزة جيش الاحتلال الاحتلال

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