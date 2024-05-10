الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. رئيس المجلس الإقليمى لـ"ميتا أشير" يهدد بالانفصال عن إسرائيل على خلفية التوترات فى الشمال

هجمات حزب الله
هجمات حزب الله

في ظل تصاعد التوتر على الحدود "الإسرائيلية - اللبنانية"، هدد رئيس المجلس الإقليمي لـ"ميتا أشير"، موشيه دافيدوفيتش، بالانفصال عن إسرائيل، وفقًا للقناة 13 العبرية

ويأتي هذا التهديد بعد سلسلة من الهجمات من قبل حزب الله.

ويعرب دافيدوفيتش عن شعوره بالإحباط من عدم قدرة الحكومة الإسرائيلية على حماية مواطنيها في الشمال، ويقول: "نشعر أننا نُترك لنواجه مصيرنا بأنفسنا".

ويتابع: "الحكومة لا تفعل ما يكفي لحمايتنا، ونحن نفكر بجدية في الانفصال عن الدولة".

ويضيف دافيدوفيتش: "نحن لا نريد أن نكون جزءًا من دولة لا تهتم بأمن مواطنيها"، إذا لم تتمكن الحكومة من حمايتنا، فسنحمي أنفسنا".

ويستكمل أن هذا التهديد يعكس شعورًا عميقًا بالإحباط والغضب بين سكان الشمال الإسرائيلي بسبب الوضع الأمني المتدهور الذي سببه حزب الله.

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