شهداء وجرحى فى قصف لطائرات الاحتلال على مخيم النصيرات وجنوب رفح

استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال على جنوب رفح، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية عن مصادر طبية باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف لطائرة مسيرة استهدف مركبة غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزل عائلة زريد في مخيم رقم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 230 مواطنًا على الأقل، ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو (5730).

وأضافت الهيئة والنادي، في بيان مشترك صدر، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال شنت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، عملية اعتقال واسعة، طالت (40) مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وقلقيلية، ونابلس، والخليل، وجنين، والقدس، حيث رافقتها عمليات اقتحام واسعة، وعمليات تحقيق ميداني.

إلى جانب ذلك، تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على الأموال والمركبات.

وقال إن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، والتي استهدفت كل الفئات بشكل غير مسبوق.

حصيلة شهداء قطاع غزة

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 22.835 شهيد، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفًا و316 جريحًا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.