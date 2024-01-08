الصحة العالمية: القصف العنيف والقيود على الحركة وانقطاع الاتصالات تجعل توصيل الإمدادات الطبية شبه مستحيل

أكدت منظمة الصحة العالمية أن القصف العنيف والقيود على الحركة وانقطاع الاتصالات تجعل توصيل الإمدادات الطبية شبه مستحيل إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال سترونج كيجي، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: إنه من الواضح التأثير الذي يعاني منه القطاع الطبي في قطاع غزة، ونود أن ينتهي الأمر والحرب بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الأدوات والمرافق الصحية لا بد أن يتم الاعتناء بها، لمنع انتشار الأوبئة.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "الغد الإخبارية"، أن منظمة الصحة العالمية تبذل قصارى جهدها من أجل إيصال كل المساعدات الطبية وحماية المستشفيات، من أجل تقديم يد العون للشعب الفلسطيني.