الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البابا فرنسيس: أدعو زعماء العالم للسعى من أجل تحقيق حل الدولتين

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، زعماء العالم للسعي من أجل تحقيق حل الدولتين، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

فيما أدان بابا الفاتيكان، استهداف الأطفال والمدنيين في قطاع غزة.

 حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدًا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الفاتيكان قطاع غزة

مواد متعلقة

المقاومة فى العراق تعلن استهدافها قاعدة رميلان شمال شرق سوريا

إيران: الكيان الصهيونى تكبد خسائر استراتيجية لا يمكن ترميمها فى غزة

قوات الاحتلال تحاصر 5 أطفال بخان يونس بعد استشهاد والدتهم بالقنص

إعلام إسرائيلى: نتنياهو أصدر تعليمات بالاستعداد لعودة سكان سديروت بحلول 4 فبراير

رئيس الوزراء الفلسطينى: ما يحدث فى قطاع غزة ترجمة حقيقية للإبادة الجماعية

البعثة الأممية: إدراج قتل الصحفيين بغزة ضمن محاكمة إسرائيل أمام "العدل الدولية"

مصدر مسئول ينفى وجود تعاون مصرى إسرائيلى بخصوص محور فيلادلفيا

إعلام إسرائيلى: هجوم حزب الله السبت الماضى خلف أضرارًا جسيمة لقاعدة استراتيجية فى الشمال

الأكثر قراءة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

العثور على جثة محامي مشنوقًا بمكتبه في الإسكندرية

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

التفاصيل الكاملة عن شهادات البنك الأهلي 2024 البلاتينية والدولارية

استمرار حبس 4 متهمين بذبح صاحب شركة وعشيقته بالمعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبي

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال