البابا فرنسيس: أدعو زعماء العالم للسعى من أجل تحقيق حل الدولتين

دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، زعماء العالم للسعي من أجل تحقيق حل الدولتين، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

فيما أدان بابا الفاتيكان، استهداف الأطفال والمدنيين في قطاع غزة.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدًا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.