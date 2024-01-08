إعلام إسرائيلى: هجوم حزب الله السبت الماضى خلف أضرارًا جسيمة لقاعدة استراتيجية فى الشمال

أفاد الإعلام الإسرائيلي، نقلا عن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن هجوم حزب الله، السبت الماضي، خلف أضرارا جسيمة لقاعدة جوية استراتيجية في الشمال، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن هناك أضرارًا لحقت بقاعة تابعة لسلاح الجو في "ميرون" نتيجة هجمات لحزب الله اللبناني.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.