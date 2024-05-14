الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: عملية رفح ستكون خطأ يعرض الكثير من المدنيين للخطر

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جيك ساليفان

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جيك ساليفان أن تنفيذ إسرائيل لأي عملية عسكرية كبيرة في رفح هو خطأ من شأنه أن يعرض الكثير من المدنيين للخطر دون تحقيق مكاسب واضحة.

وقال ساليفان في تصريح للصحفيين يوم الاثنين: "أي عملية عسكرية كبيرة تنفذها إسرائيل في رفح ستكون خطأ من شأنه أن يعرض أعدادا كبيرة من المدنيين للخطر دون تحقيق مكاسب استراتيجية واضحة".

وأكد أن "مفاوضات وقف إطلاق النار مستمرة على عجل وأن الإدارة لا تزال عازمة ومصممة على مساعدة إسرائيل وحماس على التوصل إلى اتفاق وتأمين إطلاق سراح الرهائن".

وتابع قائلا: "لا أستطيع التنبؤ متى سيحدث ذلك وما إذا كان سيحدث..علينا الآن أن نرى كيف ستتطور الأمور في الأيام المقبلة".

وأشار ساليفان إلى أن "الولايات المتحدة تريد رؤية حماس مهزومة مضيفا أن الفلسطينيين العالقين وسط الحرب يواجهون الجحيم".

وأضاف: "نعتقد أن إسرائيل تستطيع ويجب عليها فعل المزيد لضمان حماية المدنيين الأبرياء، ولا نعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، لقد كنا حازمين في رفضنا لهذا الافتراض".

وكانت حماس قد غادرت طاولة المفاوضات في أعقاب إعلان نتنياهو رفض المقترح المصري واحتلال الجيش الإسرائيلي معبر رفح.

 

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